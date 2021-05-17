Олича ждут в тренерском штабе сборной Хорватии

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Наставник сборной Хорватии Златко Далич заявил, что будет рад вхождению Ивицы Олича в свой тренерский штаб на время проведения Евро-2020.

Напомним, что 41-летний специалист в марте ушёл из национальной команды и возглавил московский ЦСКА.

"Мне бы хотелось, чтобы Ивица был с нами. Посмотрим, возможно ли это. Клуб платит ему зарплату, и Олич должен думать о своих обязательствах. Хотя он нужен и нам. Ивица – часть моего коллектива. Он всё знает и действительно помогает. Но теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю", - цитирует Далича Sportske Novosti.

На групповом этапе Евро-2020 хорваты сыграют с Англией, Чехией и Шотландией.

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