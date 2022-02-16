Олигарх Усманов может купить итальянский клуб
Российский олигарх Алишер Усманов хочет купить итальянский клуб "Козенца", утверждает Sport24.
По сведениям источника, юрист Олег Патаркацишвили уже начал переговоры с городским советом Козенцы.
Стоит отметить, что 68-летний Усманов имеет отношение к "Эвертону" и ЦСКА.
"Козенца" была основана в 1914 году. Клуб никогда не поднимался в Серию А. Лучшим достижением "Козенцы" является пятое место в Серии В в сезоне 1991/92.
В нынешнем сезоне "Козенца", набрав в 23 матчах 19 очков, занимает 17-е место в Серии В.
Не пропустите: Шомуродов ярко высказался о Моуринью. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Фонсека отказался возглавить бразильский топ-клуб
-
Мазруаи летом станет свободным агентом. Им интересовалась "Барселона"
-
Рэшфорд поспорил с журналистом из-за Роналду
-
"Атлетико" проиграл худшей команде Ла Лиги
-
Олигарх Усманов может купить итальянский клуб
-
Легенда ПСЖ назвал Месси главным балластом клуба
-
Перес хочет переманить Почеттино в "Реал"
-
Футболиста киевского "Динамо" выгнали из французского "Труа"
-
"Манчестер Юнайтед" интересовался лидером "РБ Лейпциг" из-за ситуации с Гринвудом
-
"Фиорентина" надеется продать Кокорина в Россию
-
Почеттино оценил игру Месси в матче с "Реалом"
-
Неймар утешил Месси в раздевалке после матча с ПСЖ
-
ЦСКА разгромил испанский клуб в товарищеском матче (видеообзор)
-
Нагельсманн конфликтует с руководством "Баварии"
-
Руководителю ПСЖ грозит наказание за поступок во время матча с "Реалом"
-
В РПЛ отреагировали на информацию о возможном расширении лиги до 18 клубов
-
Хави высказался о роли Дембеле до конца сезона
-
"Вильярреал" будет играть на стадионе "Леванте" с июня по конец года
-
Мане поделился ожиданиями от матча с "Интером"
-
Анчелотти подвергся критике от руководства "Реала" за матч с ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17