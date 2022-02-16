Олигарх Усманов может купить итальянский клуб

Российский олигарх Алишер Усманов хочет купить итальянский клуб "Козенца", утверждает Sport24.

По сведениям источника, юрист Олег Патаркацишвили уже начал переговоры с городским советом Козенцы.

Стоит отметить, что 68-летний Усманов имеет отношение к "Эвертону" и ЦСКА.

"Козенца" была основана в 1914 году. Клуб никогда не поднимался в Серию А. Лучшим достижением "Козенцы" является пятое место в Серии В в сезоне 1991/92.

В нынешнем сезоне "Козенца", набрав в 23 матчах 19 очков, занимает 17-е место в Серии В.

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