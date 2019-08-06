Олимп-ФНЛ назвала лучшего тренера июля

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Олимп-ФНЛ назвала лучшего тренера июля

Стало известно, кто стал лучшим тренером ФНЛ в июле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лучшим признан главный тренер "Химок" Андрей Талалаев. В пяти матчах его подопечные четырежды выиграли и забили 17 голов.

Болельщики же лучшим назвали Игоря Меньщикова, работающем с "Ротором".

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