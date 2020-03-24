Олимпиада-2020 перенесена на следующий год
Олимпийские Игры-2020, в том числе футбольный турнир, не состоятся летом этого года.
На фоне пандемии коронавируса и требований национальных федераций МОК и власти Японии приняли совместное решение перенести Олимпиаду на 2021 год.
Напомним, что соревнования планировались на период с 24 июля по 9 августа.
Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 380 тысяч человек, умерли свыше 16,5 тысяч.
Из-за эпидемиологической ситуации приостановлены все ведущие футбольные лиги мира, а также перенесены еврокубки и международные крупные турниры.
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