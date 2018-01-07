"Олимпиакос" арендовал Миральяса

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"Олимпиакос" арендовал Миральяса

Бельгийский нападающий "Эвертона" Кевин Миральяс перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный твиттер клуба.

Греческий клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа. В этом сезоне форвард провел за "ирисок" всего 5 матчей. 

Стоит отметить, что бельгиец ранее уже играл за "Олимпиакос" с 2010 по 2012 годы.

30-летний Миральяс выступает за "Эвертон" с 2012 года, провел за клуб 186 матчей и забил 38 голов.

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