"Олимпиакос", "Астана", "Риека" и "Селтик" вышли в следующий раунд Лиги Чемпионов

Сегодня греческий "Олимпиакос", казахстанская "Астана", хорватская "Риека" и шотландский "Селтик" вышли в следующий раунд Лиги Чемпионов, обыграв по сумме двух матчей соответственно сербский "Партизан", польскую "Легию", австрийский "Зальцбург" и норвежский "Русенборг".

"Олимпиакос" - "Партизан" - 2:2 (результат первого матча - 3:1)

Голы: Карсела-Гонсалес, 22 - 1:0, Сумах, 33 - 1:1, Фортунис, 51 - 2:1, Джурджевич, 85 - 2:2.

"Легия" - "Астана" - 1:0 (результат первого матча - 1:3)

Гол: Червиньски, 76 - 1:0.

"Риека" - "Зальцбург" - 0:0 (результат первого матча - 1:1)

"Русенборг" - "Селтик" - 0:1 (результат первого матча - 0:0)

Гол: Форрест, 69 - 0:1.

Напомним, ранее "Янг Бойз" выбил из турнира киевское "Динамо". | soccernews.ru