"Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции

Теги олимпиакос пирей

"Олимпиакос" досрочно стал чемпионом ГрецииФото: Твиттер @olympiacosfc 
В матче 29-го тура греческой Суперлиги "Олимпиакос" дома смог одержать победу над "Панатинаикосом" со счетом 3:1. Этот результат позволил клубу из Пирея  досрочно стать обладателем титулу чемпиона Греции.

В турнире "красно-белые" уже набрали 76 очков, что делает их недосягаемыми для соперников, несмотря на то, что до окончания турнира остается еще 7 туров. У ближайшего соперника "Ариса" после 29 матчей только 54 балла. 

Стоит отметить, что это чемпионство стало для "Олимпиакоса" 46-м в истории.

Команда отпраздновала триумф прямо на поле.

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