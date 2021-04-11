"Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции

Фото: Твиттер @olympiacosfc

В матче 29-го тура греческой Суперлиги "Олимпиакос" дома смог одержать победу над "Панатинаикосом" со счетом 3:1. Этот результат позволил клубу из Пирея досрочно стать обладателем титулу чемпиона Греции.

В турнире "красно-белые" уже набрали 76 очков, что делает их недосягаемыми для соперников, несмотря на то, что до окончания турнира остается еще 7 туров. У ближайшего соперника "Ариса" после 29 матчей только 54 балла.

Стоит отметить, что это чемпионство стало для "Олимпиакоса" 46-м в истории.

Команда отпраздновала триумф прямо на поле.