"Олимпиакос" купил защитника сборной Молдовы

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"Олимпиакос" купил защитника сборной Молдовы

Левый защитник "Пасуш де Феррейры" Олег Рябчук официально перешёл в "Олимпиакос".

Греческий клуб объявил о заключении с игроком сборной Молдовы контракта до лета 2025 года.

"Олимпиакос" заплатил за воспитанника "Порту" 3,5 миллиона евро.

Рябчук выступал за "Пасуш де Феррейру" с июля 2019 года, сыграл 44 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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