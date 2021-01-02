"Олимпиакос" купил защитника сборной Молдовы
Левый защитник "Пасуш де Феррейры" Олег Рябчук официально перешёл в "Олимпиакос".
Греческий клуб объявил о заключении с игроком сборной Молдовы контракта до лета 2025 года.
"Олимпиакос" заплатил за воспитанника "Порту" 3,5 миллиона евро.
Рябчук выступал за "Пасуш де Феррейру" с июля 2019 года, сыграл 44 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
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|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
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|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19