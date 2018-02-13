"Олимпиакос" наказали лишением трех очков и двумя матчами без зрителей

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"Олимпиакос" наказали лишением трех очков и двумя матчами без зрителейГреческий "Олимпиакос" понес серьезное наказание от футбольного руководства страны.

Команду лишили трех очков из-за поведения фанатов после матча чемпионата против АЕК (1:2).

Напомним, что во время игры первенства болельщики "Олимпиакоса" устроили беспорядки, выбежав на поле. Тогда полиция была вынуждена применять слезоточивый газ.

Кроме того, "Олимпиакос" обязал провести два домашних матча без зрителей и оштрафовали на 90 тысяч евро. 

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