"Олимпиакос" объявил о переходе Эменике

Нигерийский нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике стал игроком "Олимпиакоса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт с греческим клубом до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Шахтер" и "Спартак".

30-летний Эменике выступал за "Фенербахче" с 2013 года, провел за клуб 90 матчей и забил 24 гола. Также играл за "Блэк Эйсез", "Кейп Таун", "Карабюкспор", "Спартак", "Аль-Айн" и "Вест Хэм". За сборную Нигерии сыграл 37 матчей и забил 9 мячей. Чемпион Турции, обладатель Суперкубка Турции, победитель Кубка Африки. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. | http://soccernews.ru