"Олимпиакос" объявил о переходе Эменике
Нигерийский нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике стал игроком "Олимпиакоса", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт с греческим клубом до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Шахтер" и "Спартак".
30-летний Эменике выступал за "Фенербахче" с 2013 года, провел за клуб 90 матчей и забил 24 гола. Также играл за "Блэк Эйсез", "Кейп Таун", "Карабюкспор", "Спартак", "Аль-Айн" и "Вест Хэм". За сборную Нигерии сыграл 37 матчей и забил 9 мячей. Чемпион Турции, обладатель Суперкубка Турции, победитель Кубка Африки. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Касимпаса
|34
|43
|10
|Коньяспор
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25