"Олимпиакос" обыгрывает "Риеку", "Хапоэль" - "Марибор"
Сегодня в первых матчах Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира греческий "Олимпиакос" на своем поле обыграл хорватскую "Риеку", а израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы также дома одолел словенский "Марибор".
"Олимпиакос" - "Риека" - 2:1
Голы: Гебер, 42 - 0:1, Одиджа-Офо, 66 - 1:1, Ромао, 90+3 - 2:1.
Удаление: Зута, 83 ("Риека").
"Хапоэль" - "Марибор" - 2:1
Голы: Таварес, 10 - 0:1, Нвакаеме, 12 - 1:1, Тжедек, 45+2 - 2:1 (пенальти).
Напомним, в параллельном матче "Севилья" обыграла "Башакшехир", а "Селтик" - "Астану". | soccernews.ru
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