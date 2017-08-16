"Олимпиакос" обыгрывает "Риеку", "Хапоэль" - "Марибор"

Сегодня в первых матчах Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира греческий "Олимпиакос" на своем поле обыграл хорватскую "Риеку", а израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы также дома одолел словенский "Марибор".

"Олимпиакос" - "Риека" - 2:1

Голы: Гебер, 42 - 0:1, Одиджа-Офо, 66 - 1:1, Ромао, 90+3 - 2:1.

Удаление: Зута, 83 ("Риека").

"Хапоэль" - "Марибор" - 2:1

Голы: Таварес, 10 - 0:1, Нвакаеме, 12 - 1:1, Тжедек, 45+2 - 2:1 (пенальти).

Напомним, в параллельном матче "Севилья" обыграла "Башакшехир", а "Селтик" - "Астану". | soccernews.ru