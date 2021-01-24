"Олимпиакос" опередил итальянские и испанские клубы в борьбе за Папастотопулоса

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"Олимпиакос" опередил итальянские и испанские клубы в борьбе за Папастотопулоса

Бывший защитник лондонского "Арсенала" Сократис Папастотопулос перейдет в пирейский "Олимпиакосе", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Футболист является свободным агентом, поэтому достанется грекам бесплатно. Для завершения сделки Папастотопулосу осталось пройти медицинское обследование. Сократис подпишет контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

В борьбе за Папастотопулоса "Олимпиакос" опередил "Бетис", "Лацио", "Дженоа".

Напомним, что несколько дней назад Папастотопулос расторг контракт с "Арсеналом", за который он играл с 2018 года, провел 69 матчей и забил 6 мячей. Ранее он выступал за АЕК, "Ники Волос", "Дженоа", "Милан", "Вердер" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Греции сыграл 79 матчей и забил три гола.

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