"Олимпиакос" определился с новым главным тренером

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"Олимпиакос" определился с новым главным тренером

"Олимпиакос" определился с новым главным тренером, который возглавит команду со следующего сезона.

Так, наставником "красно-белых" ближайшим летом станет португалец Педру Мартинш, который ранее работал с "Маритиму", "Риу Аве" и "Виторией Гимараеш".

Напомним, что ранее "Олимпиакос" уволил Оскара Гарсию, а до конца сезона командой будет руководить Христос Контис.

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