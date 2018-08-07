"Олимпиакос" подписал экс-хавбека ЦСКА
"Олимпиакос" в своём официальном твиттере объявил о переходе бывшего полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо.
30-летний израильтянин, являвшийся свободным агентом, заключил с греческим клубом контракт, детали которого пока неизвестны.
СМИ предполагают, что соглашение между Натхо и "Олимпиакосом" подписано по схеме "1+1" с зарплатой 600 тысяч евро в год.
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|ОФИ
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|Левадиакос
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|ПАС Гианнина
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|Пантракикос
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|Паниониос
|34
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|Ксанти
|34
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|Платаниас
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|Аполлон Смирнис
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