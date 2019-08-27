"Олимпиакос" показал, как готовится к матчу с "Краснодаром"

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"Олимпиакос" показал, как готовится к матчу с "Краснодаром"

"Олимпиакос" в твиттере опубликовал видео подготовки команды к матчу 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с раснодаром".

Напомним, встреча состоится сегодня, 27 августа в Краснодаре. Начало - в 22:00 (мск).

Первая встреча команд закончилась разгромом краснодарского клуба (4:0).

А еще: Главный тренер "Олимпиакоса": "Краснодар" - сильная команда. Завтрашняя игра будет очень интересной"| http://soccernews.ru
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