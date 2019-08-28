"Олимпиакос" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром"

Пресс-служба "Олимпиакоса" в твиттере опубликовала видеоролик из раздевалки команды после победы над "Краснодаром" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Напомним, что греческая команда в гостях обыграла "быков" со счётом 2:1 и по сумме двух встреч пробилась в групповой этап самого престижного еврокубкового турнира.

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