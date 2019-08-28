"Олимпиакос" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром"
Пресс-служба "Олимпиакоса" в твиттере опубликовала видеоролик из раздевалки команды после победы над "Краснодаром" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
Напомним, что греческая команда в гостях обыграла "быков" со счётом 2:1 и по сумме двух встреч пробилась в групповой этап самого престижного еврокубкового турнира.
Και το βράδυ, το βραδάκι… Μία γροθιά, μια οικογένεια, στα αστέρια του UEFA Champions League! ⚪ #Olympiacos #UCL #KRAOLY pic.twitter.com/zzXbHy7ytD— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 27, 2019
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