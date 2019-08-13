"Олимпиакос" пробился в плей-офф раунд Лиги Чемпионов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов греческий "Олимпиакос" вновь обыграл турецкий "Истанбул Башакшехир" и вышел в плей-офф раунд турнира. Победу греками принесли голы Рубена Семеду и Матье Вальбуэна.

"Олимпиакос" Греция – "Истанбул Башакшехир" Турция - 2:0 (0:0) - первый тайм - 1:0

Голы: Рубен Семеду, 55 - 1:0, Вальбуэна, 78 (с пенальти) - 2:0

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Мерья, Рубен Семеду, Бухалакис, Вальбуэна (Камара, 82), Поденсе (Ранджелович, 68), Масурас, Гильерме (Кутрис, 89), Герреро.

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