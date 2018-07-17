"Олимпиакос" расстался с бывшим форвардом "Спартака"

"Олимпиакос" прекратил сотрудничество с бывшим нападающим "Спартака" Эммануэлем Эменике.

По информации источника, форвард хотел продлить контракт на улучшенных финансовых условиях, но руководство клуба не согласилось идти навстречу игроку.

Вторую часть прошлого сезона Эменике провел в аренде в "Лас-Пальмасе", где практически не играл из-за травмы.

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