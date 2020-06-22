"Олимпиакос" разгромил "Панатинаикос" в дерби чемпионата Греции

"Олимпиакос" разгромил "Панатинаиком" в матче 29-го тура чемпионата Греции.

В составе победителей голами отметились Гильерме, Юссеф Эль-Араби и Кафу.

"Олимпиакос" - "Панатинаикос" - 3:0

Голы: Гильерме, 5 - 1:0, Эль-Араби, 21 - 2:0, Кафу, 90+2 - 3:0

"Олимпиакос" c 75 очками лидирует в таблице греческой Суперлиги и для чемпионства ему нужна еще одна победа.

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