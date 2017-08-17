"Олимпиакос" - "Риека" - 2:1, "Хапоэль" - "Марибор" - 2:1 (обзоры)

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"Олимпиакос" - "Риека" - 2:1, "Хапоэль" - "Марибор" - 2:1 (обзоры)Смотрите видеообзор первых матчей за выход в групповой этап Лиги Чемпионов между греческим "Олимпиакосом" и хорватской "Риекой", а также израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы и словенским "Марибором".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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