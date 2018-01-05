"Олимпиакос" уволил главного тренера, который вывел команду на вершину чемпионата Греции

Главный тренер "Олимпиакоса" Такис Лемонис покидает свой пост, сообщает AS.

Причины отставки 57-летнего специалиста неизвестны, однако они точно не связаны с результатами команды, так как "бело-красные" за время работы Лемониса поднялись на первое место в чемпионате Греции.

Скорее всего, Лемонис получит другую должность в "Олимпиакосе", а пост наставника достанется испанцу Оскару Гарсии.

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