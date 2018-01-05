"Олимпиакос" уволил главного тренера, который вывел команду на вершину чемпионата Греции

Теги олимпиакос пирей

"Олимпиакос" уволил главного тренера, который вывел команду на вершину чемпионата Греции

Главный тренер "Олимпиакоса" Такис Лемонис покидает свой пост, сообщает AS.

Причины отставки 57-летнего специалиста неизвестны, однако они точно не связаны с результатами команды, так как "бело-красные" за время работы Лемониса поднялись на первое место в чемпионате Греции.

Скорее всего, Лемонис получит другую должность в "Олимпиакосе", а пост наставника достанется испанцу Оскару Гарсии

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