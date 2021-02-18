"Олимпиакос" в результативном матче победил ПСВ в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Олимпиакос" обыграл ПСВ со счетом 4:2. Победу греческому клубу принесли голы Андреаса Бухалакиса, Янна Мвила, Юссефа Эль-Араби и Гиоргоса Масураса. У гостей дубль сделал Эран Захави.

"Олимпиакос" Греция – ПСВ Нидерланды - 4:2 (3:2

Голы: Бухалакис, 9 - 1:0, Захави, 14 - 1:1, Мвила, 37 - 2:1, Захави, 39 - 2:2, Эль-Араби, 45 - 3:2, Масурас, 83 - 4:2

"Олимпиакос": Жозе Са, Рябчук, Ба, Папастатопулос, Лала (Андруцос, 80), Мвила (Врусай, 80), Камара, Вальбуэна (Масурас, 68), Бухалакис, Брума (Кока, 80), Эль-Араби (Фортунис, 75).

ПСВ: Мвого, Макс, Думфрис, Боскальи (Баумгартль, 38), Тезе, Томас (ван Гинкел, 85), Росарио, Сангаре (Вертессен, 70), Гетце (Мауро Жуниор, 70), Захави (Гутьеррес, 85), Мален.

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