"Олимпиакос" вручил награду Буффону

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон удостоился награды от греческого "Олимпиакоса" перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов.

Трофей 39-летнему футболисту вручил легендарный страж ворот греческого клуба Саввас Теодоридис, который занимает должность вице-президента "Олимпиакоса".

"Если тебя хвалят товарищи по команде — это достижение. Если тебя награждает соперник — это большая честь. Спасибо всем моим греческим фанатам", - написал Буффон на своей странице в "Твиттере".

Сам матч завершился победой "Ювентуса" со счетом 2:0.

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