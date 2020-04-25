"Олимпиакосу" грозит исключение из высшего дивизиона за участие в договорном матче

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"Олимпиакосу" грозит исключение из высшего дивизиона за участие в договорном матче

"Олимпиакос" могут исключить из состава участников греческой Суперлиги, сообщает AS.

"Красно-белых" поймали на участии в "договорняке". Речь идёт о матче с "Атромитосом" в 2015 году, в котором команда из Пирея выиграла со счётом 2:1.

Если вина "Олимпиакоса" будет доказана, то его отправят в низший дивизион, а владельца клуба Евангелоса Маринакиса пожизненно дисквалифицируют и оштрафуют на 3 миллиона евро.

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