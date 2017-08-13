"Олимпик" - "Черноморец" - 1:0 (обзор)

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"Олимпик" - "Черноморец" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Черноморцем".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 5 12
3 Олимпик Донецк 5 11
4 Ворскла 5 10
5 Мариуполь 5 8
6 Верес Ровно 5 6
7 Сталь Каменское 5 6
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 5 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 5 1
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