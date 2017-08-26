"Олимпик" и "Карпаты" голов не забили

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"Олимпик" и "Карпаты" голов не забили

В рамках седьмого тура чемпионата Украины "Олимпик" и "Карпаты" расписали безголевую ничью.

"Олимпик" - "Карпаты" - 0:0

"Олимпик": Махарадзе, Кравченко, Еммерсон, Шабанов, Шестаков, Богданов, Цымбалюк, Сондей (Мигунов, 63), Поступаленко (Хомутов, 76), Моха, Биленький (Михалев, 66).

"Карпаты": Пидкивка, Федецкий, Лобай, Кортеджано, Лебеденко, Тиссоне (Аркес, 51), Мирошниченко, Ди Франко, Голодюк (Клец, 68), Чачуа (Гучуляк, 82), Худобяк.

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2 Шахтер Донецк 6 15
3 Ворскла 6 13
4 Олимпик Донецк 7 12
5 Верес Ровно 6 9
6 Мариуполь 6 8
7 Звезда Кропивницкий 7 8
8 Сталь Каменское 7 6
9 Карпаты Львов 7 6
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11 Александрия 6 4
12 Черноморец Одесса 6 1
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