"Олимпик" - "Карпаты" - 0:0 (обзор)

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"Олимпик" - "Карпаты" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Карпатами".

Не пропустите: "Олимпик" и "Карпаты" голов не забили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 6 16
2 Шахтер Донецк 6 15
3 Ворскла 6 13
4 Олимпик Донецк 7 12
5 Верес Ровно 6 9
6 Мариуполь 6 8
7 Звезда Кропивницкий 7 8
8 Сталь Каменское 7 6
9 Карпаты Львов 7 6
10 Заря Луганск 6 5
11 Александрия 6 4
12 Черноморец Одесса 6 1
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