"Олимпик" обыграл "Черноморец"
В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Олимпик" переиграл "Черноморец".
"Олимпик" — "Черноморец" 1:0
Гол: Моха, 48 - 1:0
"Олимпик": Махарадзе - Шестаков, Кравченко, Шабанов, Немчанинов - Богданов, Цымбалюк - Гути (Поступаленко, 46), Сондей (Брикнер, 85), Моха - Биленький (Михалев, 65)
"Черноморец": Безрук - Зубейко, Рахманов, Новотрясов, Балан - Ковалец, Политыло - Васин, Мусолитин (Норенков, 66), Машнин (Хобленко, 46) - Антонов (Каверин, 77)
Предупреждения: Шестаков, Цымбалюк - Васин, Балан, Рахманов, Новотрясов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|5
|13
|2
|Шахтер Донецк
|5
|12
|3
|Олимпик Донецк
|5
|11
|4
|Ворскла
|5
|10
|5
|Мариуполь
|5
|8
|6
|Верес Ровно
|5
|6
|7
|Сталь Каменское
|5
|6
|8
|Заря Луганск
|5
|5
|9
|Карпаты Львов
|5
|4
|10
|Александрия
|5
|3
|11
|Звезда Кропивницкий
|5
|2
|12
|Черноморец Одесса
|5
|1