"Олимпик" обыграл "Черноморец"

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"Олимпик" обыграл "Черноморец"

В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Олимпик" переиграл "Черноморец".

"Олимпик" — "Черноморец" 1:0

Гол: Моха, 48 - 1:0

"Олимпик": Махарадзе - Шестаков, Кравченко, Шабанов, Немчанинов - Богданов, Цымбалюк - Гути (Поступаленко, 46), Сондей (Брикнер, 85), Моха - Биленький (Михалев, 65)

"Черноморец": Безрук - Зубейко, Рахманов, Новотрясов, Балан - Ковалец, Политыло - Васин, Мусолитин (Норенков, 66), Машнин (Хобленко, 46) - Антонов (Каверин, 77)

Предупреждения: Шестаков, Цымбалюк - Васин, Балан, Рахманов, Новотрясов. | http://soccernews.ru 

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1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 5 12
3 Олимпик Донецк 5 11
4 Ворскла 5 10
5 Мариуполь 5 8
6 Верес Ровно 5 6
7 Сталь Каменское 5 6
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 5 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 5 1
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