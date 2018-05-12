"Олимпик" обыграл "Черноморец" и другие результаты 31-го тура чемпионата Украины

Теги олимпик донецккарпаты львовзвезда кропивницкийалександрия

"Олимпик" обыграл "Черноморец" и другие результаты 31-го тура чемпионата Украины

Представляем результаты 31-го тура чемпионата Украины.

"Олимпик" - "Черноморец" 1:0

Гол: Люлька (аг), 89 - 1:0

"Олимпик": Кичак, Кулинич, Снурницын, Очигава, Козлов (Немчанинов, 64), Вакуленко, Цымбалюк, Леонидас (Кисиль, 87), Сондей, Г. Пасич, Беленький (Балашов, 55)

"Черноморец": Новак (Безрук, 75), Зубейко, Люлька, Жунич, Романюк, Бобко, Чорний (Матяж, 46), Татарков, Ковалец, Третьяков, Гладкий

Предупреждения: Козлов, Кулинич - Чорний


"Сталь" - "Александрия" 1:2

Голы: Бацула, 75 - 0:1, Цуриков, 78 - 0:2, Мысык (пен), 90 - 1:2  

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Ощипко, Эберт, Грачев, Месхи, Г. Малакян (Копытов, 74), Задерака (Хоцяновский, 56), Мысык, Кузык, Климчук (Тиаго, 46).

"Александрия": Леванидов, Чеботаев, Шендрик, Гитченко, Бацула, Довгий, Банада, Протасов (Старенький, 65), Грицук, Цуриков (Шастал, 80), Пономарь (Ситало, 71).

Предупреждения: Малакян, Хоцяновский - Банада, Шендрик, Чеботаев.


"Звезда" - "Карпаты" 1:1

Голы: Петров, 38 - 1:0, Карраскаль (пен), 45 - 1:1

"Звезда": Паст, Братков, Драченко, Оганесян, Фатеев (Гафаити, 10), Гедж, Загальский (Ямполь, 80), Цюпа, Чичиков (Збунь, 67), Петров, Билоног

"Карпаты": Шевченко, Федецкий, Лобай, Мирошниченко, Мякушко (Ременюк, 70), Вербный, Эрбес (Голодюк, 90), Гуцуляк (Санчес, 83), Карраскаль, Ди Франко, Швед

Предупреждения: Чичиков, Гафаити, Драченко, Гедж - Вербный, Лобай, Эрбес, Федецкий, Карраскаль, Санчес

Удаление: Лобай, 87 (вторая желтая карточка). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов