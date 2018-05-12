"Олимпик" обыграл "Черноморец" и другие результаты 31-го тура чемпионата Украины
Представляем результаты 31-го тура чемпионата Украины.
"Олимпик" - "Черноморец" 1:0
Гол: Люлька (аг), 89 - 1:0
"Олимпик": Кичак, Кулинич, Снурницын, Очигава, Козлов (Немчанинов, 64), Вакуленко, Цымбалюк, Леонидас (Кисиль, 87), Сондей, Г. Пасич, Беленький (Балашов, 55)
"Черноморец": Новак (Безрук, 75), Зубейко, Люлька, Жунич, Романюк, Бобко, Чорний (Матяж, 46), Татарков, Ковалец, Третьяков, Гладкий
Предупреждения: Козлов, Кулинич - Чорний
"Сталь" - "Александрия" 1:2
Голы: Бацула, 75 - 0:1, Цуриков, 78 - 0:2, Мысык (пен), 90 - 1:2
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Ощипко, Эберт, Грачев, Месхи, Г. Малакян (Копытов, 74), Задерака (Хоцяновский, 56), Мысык, Кузык, Климчук (Тиаго, 46).
"Александрия": Леванидов, Чеботаев, Шендрик, Гитченко, Бацула, Довгий, Банада, Протасов (Старенький, 65), Грицук, Цуриков (Шастал, 80), Пономарь (Ситало, 71).
Предупреждения: Малакян, Хоцяновский - Банада, Шендрик, Чеботаев.
"Звезда" - "Карпаты" 1:1
Голы: Петров, 38 - 1:0, Карраскаль (пен), 45 - 1:1
"Звезда": Паст, Братков, Драченко, Оганесян, Фатеев (Гафаити, 10), Гедж, Загальский (Ямполь, 80), Цюпа, Чичиков (Збунь, 67), Петров, Билоног
"Карпаты": Шевченко, Федецкий, Лобай, Мирошниченко, Мякушко (Ременюк, 70), Вербный, Эрбес (Голодюк, 90), Гуцуляк (Санчес, 83), Карраскаль, Ди Франко, Швед
Предупреждения: Чичиков, Гафаити, Драченко, Гедж - Вербный, Лобай, Эрбес, Федецкий, Карраскаль, Санчес
Удаление: Лобай, 87 (вторая желтая карточка). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15