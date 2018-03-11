"Олимпик" разгромил "Карпаты"

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"Олимпик" разгромил "Карпаты"В матче 23-го тура украинской Премьер-Лиги группы вылета донецкий "Олимпик" в гостях разгромил львовские "Карпаты".

"Карпаты" - "Олимпик" - 0:3

Голы: Биленький, 45 - 0:1, Пасич, 84 - 0:2, Щедрый, 90+2 - 0:3.

Удаление: Акулинин, 63 ("Карпаты").

Напомним, вчера "Сталь" выиграла у "Звезды", а "Александрия" сыграла вничью с "Черноморцем". | soccernews.ru

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