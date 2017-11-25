"Олимпик" - "Шахтер" - 2:4 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Шахтером".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|17
|39
|2
|Динамо Киев
|15
|32
|3
|Олимпик Донецк
|17
|25
|4
|Ворскла
|17
|25
|5
|Верес Ровно
|16
|22
|6
|Заря Луганск
|16
|20
|7
|Мариуполь
|16
|20
|8
|Александрия
|16
|15
|9
|Черноморец Одесса
|16
|15
|10
|Звезда Кропивницкий
|16
|14
|11
|Карпаты Львов
|16
|14
|12
|Сталь Каменское
|16
|12