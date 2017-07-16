"Олимпик" сильнее "Александрии", "Заря" проиграла "Стали"

В рамках первого тура чемпионата Украины состоялись ещё два матча - "Олимпик" и "Сталь" одержали выездные победы над "Александрией" и "Зарей" соответственно.

"Александрия" - "Олимпик" - 0:2

Голы: Хомутов, 16 - 0:1, Немчанинов, 36 - 0:2.

"Александрия": Панькив, Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула, Банада (Пономарь, 61), Запорожан (Каленчук, 46), Полярус, Грицук, Цуриков (Кулиш, 72), Ситало.

"Олимпик": Махарадзе, Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов, Хомутов (Лухтанов, 80), Богданов (Брикнер, 62), Цымбалюк, Шестаков, Моха, Биленький (Федорив, 66).



"Заря" - "Сталь" - 0:1

Гол: Якимив, 60 - 0:1.

"Заря": Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Чечер, Опанасенко, Гречишкин, Харатин, Калитвинцев, Паулиньо (Любенович, 66), Лунев (Кабаев, 59), Безбородько (Кочергин, 40).

"Сталь": Пеньков, Мыцик, Даниелян, Грачев, Михайличенко, Якимив (Кныш, 75), Э. Малакян, Мысык, Месхи, Кузык (Костенко, 90), Щебетун (Г. Малакян, 63).

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