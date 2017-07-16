"Олимпик" сильнее "Александрии", "Заря" проиграла "Стали"
В рамках первого тура чемпионата Украины состоялись ещё два матча - "Олимпик" и "Сталь" одержали выездные победы над "Александрией" и "Зарей" соответственно.
"Александрия" - "Олимпик" - 0:2
Голы: Хомутов, 16 - 0:1, Немчанинов, 36 - 0:2.
"Александрия": Панькив, Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула, Банада (Пономарь, 61), Запорожан (Каленчук, 46), Полярус, Грицук, Цуриков (Кулиш, 72), Ситало.
"Олимпик": Махарадзе, Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов, Хомутов (Лухтанов, 80), Богданов (Брикнер, 62), Цымбалюк, Шестаков, Моха, Биленький (Федорив, 66).
"Заря" - "Сталь" - 0:1
Гол: Якимив, 60 - 0:1.
"Заря": Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Чечер, Опанасенко, Гречишкин, Харатин, Калитвинцев, Паулиньо (Любенович, 66), Лунев (Кабаев, 59), Безбородько (Кочергин, 40).
"Сталь": Пеньков, Мыцик, Даниелян, Грачев, Михайличенко, Якимив (Кныш, 75), Э. Малакян, Мысык, Месхи, Кузык (Костенко, 90), Щебетун (Г. Малакян, 63).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ворскла
|32
|42
|2
|Сталь Каменское
|32
|41
|3
|Звезда Кропивницкий
|32
|34
|4
|Карпаты Львов
|32
|30
|5
|Днепр Днепропетровск
|31
|22
|6
|Волынь Луцк
|31
|7