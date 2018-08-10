"Олимпик" сыграл вничью со "Львовом"

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"Олимпик" сыграл вничью со "Львовом"

В рамках 4-го тура УПЛ "Олимпик" сыграл вничью с "Львовом".

"Олимпик" - "Львов" 1:1

Голы: Адамюк, 68 - 0:1, Пасич, 86 - 1:1

"Олимпик": Крынский, Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич, Кольцов (Тейшейра, 46), Вакуленко, Ксенз (Г. Пасич, 72), Сондей, Балашов (Трояновский, 66), Дегтярев

"Львов": Бандура, Тейлор, Адамюк, Парамонов, Воронин, Приймак, Каленчук, Волошинович (Мартан, 90), Аугусто (Рафаэль, 46), Западня, Бруно (Панамби, 64)

Предупреждения: Гришко, Зубейко, Трояновский - Приймак

Удаление: Приймак, 39 (вторая желтая). | http://soccernews.ru

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7 Львов 4 4
8 Карпаты Львов 3 4
9 Десна Чернигов 3 3
10 Мариуполь 3 3
11 Ворскла 4 3
12 Арсенал Киев 3 0
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