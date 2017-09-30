"Олимпик" в результативном матче взял верх над "Мариуполем"

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"Олимпик" в результативном матче взял верх над "Мариуполем"

В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Олимпик" переиграл "Мариуполь" со счётом 3:2.

"Олимпик" — "Мариуполь" - 3:2

Голы: Кравченко, 57 - 1:0, Борячук, 72 - 1:1, Кольцов, 74 (пенальти) - 1:2, Биленький, 77 - 2:2, Богданов, 84 - 3:2. 

"Олимпик": Махарадзе, Лукьянчук, Шабанов, Кравченко, Федорив (Очигава, 46), Богданов, Брикнер, Сондей (Мигунов, 46), Моха, Хомутов (Поступаленко, 57), Биленький.

"Мариуполь": Худжамов, Тищенко, Яворский, Вакуленко, Неплях, Танковский, Мишнев (Кольцов, 65), Кожанов, Тотовицкий (Насонов, 52), Болбат (Борячук, 71), Фомин.

Удаления: Вакуленко (49), Очигава (68).

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