"Олимпик" вырвал победу над "Карпатами", "Черноморец" уступил "Ворскле"
Представляем результаты 26-го тура УПЛ.
"Олимпик" - "Карпаты" 3:2
Голы: Г. Пасич, 9 - 1:0, Ди Франко, 36 - 1:1, Понде, 54 - 1:2, Дегтярев, 83 - 2:2, Матар, 84 - 3:2
"Олимпик": Крынский, Вантух, Снурницын, Гришко, Ксенз, Политыло (Е. Пасич, 61), Гай, Кравчук (Валеев, 60), Г. Пасич (Матар, 74), Тейшера, Дегтярев.
"Карпаты": Кучинский, Папа, Нестеров, Сандохадзе (Дебелко, 89), Мякушко (Мендес, 86), Клец, Хонгла, Гуцуляк, Ди Франко (Бусько, 65), Понде, Йода.
"Черноморец" - "Ворскла" 1:2
Голы: Вильхамссон, 2 - 1:0, Васин (пен), 84 - 1:1, Кожухарь (аг), 90+1 - 1:2
"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Рыжук, Грачев, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Танчик, Морозенко, Вильхамссон (Павлов, 77), Коваль (Чорний, 76)
"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Шарпар, Петрович (Скляр, 81), Васин.Габелок, Ребенок (Артур, 88), Коломоец (Гиоргадзе, 86)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12