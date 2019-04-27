"Олимпик" вырвал победу над "Карпатами", "Черноморец" уступил "Ворскле"

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"Олимпик" вырвал победу над "Карпатами", "Черноморец" уступил "Ворскле"

Представляем результаты 26-го тура УПЛ.

"Олимпик" - "Карпаты" 3:2

Голы: Г. Пасич, 9 - 1:0, Ди Франко, 36 - 1:1, Понде, 54 - 1:2, Дегтярев, 83 - 2:2, Матар, 84 - 3:2

"Олимпик": Крынский, Вантух, Снурницын, Гришко, Ксенз, Политыло (Е. Пасич, 61), Гай, Кравчук (Валеев, 60), Г. Пасич (Матар, 74), Тейшера, Дегтярев.

"Карпаты": Кучинский, Папа, Нестеров, Сандохадзе (Дебелко, 89), Мякушко (Мендес, 86), Клец, Хонгла, Гуцуляк, Ди Франко (Бусько, 65), Понде, Йода.


"Черноморец" - "Ворскла" 1:2

Голы: Вильхамссон, 2 - 1:0, Васин (пен), 84 - 1:1, Кожухарь (аг), 90+1 - 1:2

"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Рыжук, Грачев, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Танчик, Морозенко, Вильхамссон (Павлов, 77), Коваль (Чорний, 76)

"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Мартыненко, Чеснаков, Кане, Шарпар, Петрович (Скляр, 81), Васин.Габелок, Ребенок (Артур, 88), Коломоец (Гиоргадзе, 86)

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5 Львов Львов 22 30
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7 Ворскла Ворскла 22 29
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