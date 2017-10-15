"Олимпик" вырвал победу у "Александрии"

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"Олимпик" вырвал победу у "Александрии"В матче 12-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Олимпик" на своем поле одержал минимальную победу над "Александрией".

"Олимпик" - "Александрия" - 1:0

Гол: Брикнер, 88 - 1:0.

Напомним, ранее "Звезда" и "Карпаты" сыграли в "сухую" ничью. | soccernews.ru

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3 Ворскла 12 21
4 Олимпик Донецк 12 20
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6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
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9 Александрия 12 9
10 Черноморец Одесса 12 9
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