Олимпийская сборная Бразилии с Малкомом уступила Кабо-Верде

Фото: инстаграм Малкома

В рамках товарищеской игры Олимпийская сборная Бразилии проиграла Кабо-Верде.

Матч закончился со счетом 1:2. Отметим, что за бразильцев играл нападающий "Зенита" Малком, который появился на поле во втором тайме.

8 июня Олимпийская сборная Бразилии проведет еще одну игру против молодежной сборной Сербии.

Напомним, что летом в Токио состоится Олимпиада.

Читайте также: Квалификация ЧМ-2022: Бразилия обыграла Эквадор благодаря двум голевым действиям Неймара. | http://soccernews.ru