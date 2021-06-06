Олимпийская сборная Бразилии с Малкомом уступила Кабо-Верде

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Олимпийская сборная Бразилии с Малкомом уступила Кабо-ВердеФото: инстаграм Малкома

В рамках товарищеской игры Олимпийская сборная Бразилии проиграла Кабо-Верде.

Матч закончился со счетом 1:2. Отметим, что за бразильцев играл нападающий "Зенита" Малком, который появился на поле во втором тайме.

8 июня Олимпийская сборная Бразилии проведет еще одну игру против молодежной сборной Сербии.

Напомним, что летом в Токио состоится Олимпиада.

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