Олимпийский чемпион Плющенко рассказал, какую зарплату должны получать российские футболисты

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Олимпийский чемпион Плющенко рассказал, какую зарплату должны получать российские футболистыДвукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, какую зарплату должны получать российские футболисты.

"С футболом у России - все впереди. У нас есть хорошие футболисты, но где-то далеко. Предлагаю всем им сделать зарплаты поменьше, и тогда все хорошо заиграют. Сейчас минимальный прожиточный минимум - 11 тысяч рублей. Надо сделать зарплаты футболистам - 30 тысяч рублей", - цитирует бывшего фигуриста Чемпионат.

Напомним, Шатов и Дзюба переведены во вторую команду "Зенита". | soccernews.ru

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