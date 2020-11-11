Олимпийский чемпион Ягудин высказался об интимном видео с Дзюбой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал скандальное видео с участием форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Вот в такое время мы живем. Когда страшно сделать шаг, кого-то подвезти на машине или кому-то позвонить, записать видео, потому что в любой момент все это может обнародоваться в интернете. Вспомните как в США пикантная фотосессия актрисы Дженнифер Лоуренс попала в сеть. Как-то повлияло на дальнейшую карьеру? Абсолютно никак.

Если взять спорт - Деле Алли, Кайл Уокер. Тоже были видео с их участием. Это было стыдно, потому что была и собака, и так далее... Но не будем об этом. Они продолжают выступать за сборную.

Я уверен, что у каждого из нас есть определенные вещи, которые мы не хотели бы опубликовать. Это личная жизнь, я могу делать в стенах своего дома все что угодно. Это делает вся страна, весь мир. Я считаю, что эта тема вообще выеденного яйца не стоит", - заявил Ягудин.

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