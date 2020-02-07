Оливье Летанг покинул пост президента "Ренна"
Президент "Ренна" Оливье Летанг покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Новым президентом французского клуба стал Жак Делано, который является председателем совета директоров.
Летанг работал в "Ренне" с 2017 года.
После 23 туров Лиги 1 "Ренн" занимает 6 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|23
|46
|3
|Ренн
|23
|40
|4
|Лилль
|23
|37
|5
|Монпелье
|23
|34
|6
|Лион
|23
|33
|7
|Реймс
|23
|33
|8
|Ницца
|23
|33
|9
|Страсбур
|23
|33
|10
|Монако
|23
|32
|11
|Нант
|23
|32
|12
|Бордо
|23
|31
|13
|Анжер
|23
|30
|14
|Брест
|23
|29
|15
|Сент-Этьен
|23
|28
|16
|Метц
|23
|27
|17
|Дижон
|23
|24
|18
|Ним
|23
|21
|19
|Амьен
|23
|20
|20
|Тулуза
|23
|13