Оливье Летанг покинул пост президента "Ренна"

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Оливье Летанг покинул пост президента "Ренна"

Президент "Ренна" Оливье Летанг покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды. 

Новым президентом французского клуба стал Жак Делано, который является председателем совета директоров.

Летанг работал в "Ренне" с 2017 года.

После 23 туров Лиги 1 "Ренн" занимает 6 место в турнирной таблице.

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