Оливье Жиру принял решение по своему будущему

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Оливье Жиру принял решение по своему будущему

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру не собирается покидать клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, интерес к футболисту проявляли туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Впрочем, форвард принял решение остаться в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Жиру провел за "Челси" 15 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

Не пропустите: Жиру оценил свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. | http://soccernews.ru
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