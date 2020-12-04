Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Первое место занял нападающий "Челси" Оливье Жиру, оформивший покер в матче с "Севильей" (4:0).

34-летний француз опередил Ромелу Лукаку ("Интер"), Мергима Беришу ("Зальцбург"), Ирфана Кахведжи ("Истанбул").

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