Оливье Жиру рассказал о несостоявшемся переходе в Серию А

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру рассказал, что у него был вариант с переходом в один из итальянских клубов. Ранее сообщалось, что форвардом интересовались "Ювентус", "Интер" и "Лацио".

"Я ничего не исключаю, но едва ли вернусь в чемпионат Франции. Я намерен поиграть на самом высоком уровне в Европе еще 2-3 года, а затем, возможно, окажусь в МЛС.

Я был близок к переезду в Серию А, где делают ставку на опытных футболистов. Впрочем, мой переход в Италию не состоялся", - приводит слова Жиру RMC.

34-летний Жиру выступает за "Челси" с 2018 года, провел за клуб 91 матч во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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