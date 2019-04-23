Оливер Гласнер возглавит "Вольфсбург"

Стало известно, кто станет главным тренером "Вольфсбурга". Клуб объявил, что наставником немецкой команды станет Оливер Гласнер.

На данный момент, специалист возглавляет австрийский ЛАСК. В "Вольфсбург" он прибудет перед новым сезоном, когда нынешний тренер Бруно Лаббадиа покинет команду.

"Вольфсбург" располагается на 9 строчке в турнирной таблице Бундеслили, имея в активе 46 баллов.

Ранее сообщалось, что "Вольфсбург" может возглавить Андре Виллаш-Боаш.

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