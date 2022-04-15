Оливер Гласнер высказался о победе над "Барселоной" и выходе в полуфинал ЛЕ

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Оливер Гласнер высказался о победе над "Барселоной" и выходе в полуфинал ЛЕ

Фото: твиттер "Айнтрахта"\Автор неизвестен

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Оливер Гласнер прокомментировал гостевую победу над "Барселоной" (3:2) в ответном матче 1\4 финала Лиги Европы.

Благодаря этому результату немецкий клуб вышел в полуфинал, где сыграет с "Вест Хэмом".

"Ребята сегодня выступили невероятно. В концовке мы сделали матч более интересным, что было совсем необязательно. 

Большая похвала нашим парням и болельщикам. Каждый, кто был здесь сегодня, никогда не забудет этот вечер.

Это те эмоциональные моменты футбола, которые нельзя купить ни за какие деньги", – сказал австрийский специалист.

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