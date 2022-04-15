Оливер Гласнер высказался о победе над "Барселоной" и выходе в полуфинал ЛЕ
Фото: твиттер "Айнтрахта"\Автор неизвестен
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Оливер Гласнер прокомментировал гостевую победу над "Барселоной" (3:2) в ответном матче 1\4 финала Лиги Европы.
Благодаря этому результату немецкий клуб вышел в полуфинал, где сыграет с "Вест Хэмом".
"Ребята сегодня выступили невероятно. В концовке мы сделали матч более интересным, что было совсем необязательно.
Большая похвала нашим парням и болельщикам. Каждый, кто был здесь сегодня, никогда не забудет этот вечер.
Это те эмоциональные моменты футбола, которые нельзя купить ни за какие деньги", – сказал австрийский специалист.
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы
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