Оливер Кан может стать председателем правления "Баварии"
В 2021 году у "Баварии" сменится председатель правления, об этом сообщил ныне занимающий данный пост Карл-Хайнц Румменигге.
"Думаю, это будет подходящее время, чтобы остановиться. Я занимался этой работой 20 лет", - цитирует функционера Deutsche Welle.
Также 63-летний менеджер заявил, что его преемником с большой долей вероятности станет легендарный голкипер Оливер Кан, который большую часть карьеры провёл в мюнхенской команде.
Напомним, что Румменигге занимает пост председателя правления "Баварии" с 2002 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14