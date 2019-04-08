Оливер Кан может стать председателем правления "Баварии"

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Оливер Кан может стать председателем правления "Баварии"

В 2021 году у "Баварии" сменится председатель правления, об этом сообщил ныне занимающий данный пост Карл-Хайнц Румменигге

"Думаю, это будет подходящее время, чтобы остановиться. Я занимался этой работой 20 лет", - цитирует функционера Deutsche Welle.

Также 63-летний менеджер заявил, что его преемником с большой долей вероятности станет легендарный голкипер Оливер Кан, который большую часть карьеры провёл в мюнхенской команде.

Напомним, что Румменигге занимает пост председателя правления "Баварии" с 2002 года. 

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