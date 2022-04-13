Оливер Кан назвал цели "Баварии" после вылета из Лиги чемпионов

Фото: твиттер Кана\Автор неизвестен

Директор "Баварии" Оливер Кан после вылета мюнхенского клуба из Лиги чемпионов от "Вильярреала" назвал цели команды.

Напомним, что по сумме двух встречи немецкий гранд уступил "субмарине" со счетом 1:2.

"Очень горький, полный разочарования вечер для нас и наших болельщиков! Игроки отдали все силы и не переставали верить, что пройдут дальше. Мы проиграли эту дуэль не в Мюнхене. Несмотря на это, мы во второй раз подряд вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сейчас нужно сделать правильные выводы, чтобы подготовиться к следующему сезону. Теперь пришло время полностью сконцентрироваться на чемпионате. Поздравляю,"Вильярреал"!" – написал Кан.

Также не пропустите: Жерар Морено высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru