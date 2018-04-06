Оливер Кан назвал идеального главного тренера для "Баварии"

Легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан назвал идеального главного тренера для мюнхенской команды.

"Несомненно, "Баварии" стоит рассмотреть кандидатуру Зидана. Он невероятен. Зинедин выиграл всё с "Реалом" и сейчас идёт к третьей победе в Лиге Чемпионов. Он идеально подходит "Баварии" - сказал Кан.

Напомним, что следующим летом "Баварию" покинет Юпп Хайнкес, поэтому клуб ищет нового главного тренера.

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