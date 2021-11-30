Оливер Кан оценил результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"

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Оливер Кан оценил результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"

Фото инстаграм Оливера Кана

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан отреагировал на вручение "Золотого мяча" по итогам 2021 года нападающему ПСЖ Лионелю Месси.

Напомним, что аргентинец опередил в голосовании за награду форвард "ротен" Роберта Левандовски на 33 балла.

"Поздравляем Месси. Но Левандовски заслужил "Золотой мяч". Он ежедневно демонстрировал абсолютно выдающуюся игру. Даже без этой награды Роберт уже давно вошёл в число величайших футболистов.

Я в предвкушении того, какие рекорды он установит с "Баварией" в будущем. Думаю, в следующем году Левандовски опять будет претендовать на "Золотой мяч", - приводит слова Кана официальный сайт клуба.

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