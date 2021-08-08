Оливер Кан озвучил цель "Баварии" на новый сезон
Фото: инстаграм Кана/Автор неизвестен
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поделился целями клуба на новый сезон.
"Наша цель – выиграть 10-й титул подряд, чего раньше не удавалось ни одному клубу из высших лиг. Мы также хотим взять Кубок Германии и оказаться в первых рядах в Лиге чемпионов. При этом нельзя ничего планировать – травмы играют роль, что мы видели в случае с Левандовским против ПСЖ.
Наша цель – оставаться в топ-4 лучших клубов Европы. За последнее десятилетие нам удалось войти в число лучших в Европе. Так почему мы должны отходить от этой цели?" – заявил Кан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20